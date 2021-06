0 Facebook Nicola Tanturli: un anno fa si allontanò il fratello, fu riportato a casa da un vicino Cronaca 24 Giugno 2021 15:43 Di redazione 3'

E’ una storia a lieto fine quella di Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi che si è allontanato dalla sua casa di Palazzuolo sul Senio (Firenze) e che ieri mattina è stato ritrovato, a tre chilometri dall’abitazione della famiglia, da un giornalista de “La Vita in Diretta”, ma sono ancora tanti i punti da chiarire. La Procura vuole vederci chiaro e capire come sia stato possibile, per un bimbo di quell’età, percorrere circa 4 chilometri da solo affrontando una giornata molto caldo e passando due notti senza cibo né acqua. Pertanto è stato aperto un fascicolo d’inchiesta che, per il momento, non prevede nessun indagato né ipotesi di reato. Le indagini sono coordinate dal pm Giulio Monferini e a condurle sono i carabinieri di Borgo San Lorenzo, mentre la Procura dei Minori sta valutando se vi siano state eventuali violazioni dei doveri genitoriali.

Tra le dinamiche poco chiare non si guarda solo al presente, ma anche al passato, alle sorti di un altro bambino della famiglia: il fratello di Nicola. Circa un anno fa il bambino di appena 3 anni di allontanò di casa. Una fuga terminata solo grazie a un vicino che riportò il piccoletto a casa. Non ci fu denuncia all’epoca, ma oggi i fatti potrebbero essere rivalutati alla luce di quanto accaduto a Nicola.

I punti oscuri nell’allontanamento di Nicola Tanturli: la scarpa e il sangue

I genitori di Nicola hanno rivelato che il bambino avrebbe avuto un piccolo incidente e si sarebbe fatto male. Intorno alle 19 la madre lo avrebbe messo nel letto della camera matrimoniale, mentre il padre era in un’altra località per badare a delle arnie. La coppia, dopo aver cenato e aver messo nella camera l’altro figlio, sarebbe uscita per far pascolare delle capre e solo a mezzanotte, dunque ben 5 ore dopo, si sarebbe accorta dell’assenza di Nicola. A quel punto avrebbe cercato il bambino con l’aiuto di alcuni amici e solo alle 9 della mattina seguente hanno dato l’allarme. Non tornano alcuni particolari: il piccolino è stato ritrovato con indosso i sandali e i vestiti puliti (come è possibile che non abbia fatto cacca e pipì e non si sia sporcato?). In casa è stato trovato del sangue: appartiene a Nicola il sangue trovato accanto alla porta di casa Tanturli?