0 Facebook Aurora Ramazzotti ‘attaccata’ dopo la denuncia sul cat calling, interviene Michelle: “Non mi piace” Spettacolo 9 Aprile 2021 17:38 Di redazione 2'

Ha generato un acceso dibattito sui social e sui media la denuncia di qualche giorno fa di Aurora Ramazzotti che aveva raccontato di essere stata vittima di cat calling. Le parole della figlia di Michelle Hunziker ed Eros hanno diviso come sempre il popolo del web. Se da una parte c’è stato chi ha applaudito all’appello della giovane, c’è anche chi l’ha molto criticata.

La denuncia di Aurora Ramazzotti

Aurora attraverso le sue storie Instagram aveva detto: “Assurdo che nel 2021 si verifichino ancora di frequente certe situazioni. Fischi, commenti sessisti, davvero una schifezza”. In tanti l’hanno accusata perché sarebbe stata eccessiva e avrebbe dato eco a un fenomeno che non sarebbe, per alcuni, così grave. Sulla vicenda è intervenuta Michelle Hunziker, che ha sottolineato come il cat calling sia qualcosa di offensivo per le donne e ha difeso la figlia.

In un’intervista per il settimanale Oggi, la Hunziker ha detto: “Non mi piace chi prova a spacciare il cat calling per un omaggio un po’ ruspante: penso che un uomo intelligente abbia frecce migliori al proprio arco per esprimere apprezzamento”. La show girl si è poi complimentata con la figlia per il coraggio che ha avuto: “Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione: il senso della giustizia l’ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato farlo”.