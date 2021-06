0 Facebook L’emozione di Nino D’Angelo, le parole del Maestro hanno commosso i napoletani: “Là, dove tutto è cominciato” Spettacolo 24 Giugno 2021 12:18 Di redazione 2'

Oggi alle 17 a San Pietro a Patierno ci sarà un evento che avrà come protagonista Nino D’Angelo. Il Maestro della canzone napoletana inaugurerà il murale fatto da Jorit e a lui dedicato. L’evento ci sarà proprio nel quartiere d’origine del cantante e musicista napoletano.

Il post di Nino D’Angelo –

“Domani sarà’ il giorno che aspettavo da tanti giorni, coi passi del cuore camminerò’ quella strada senza marciapiede dove tutto e’ cominciato. La mia prima età, il respirare l’ingenuità. L’addormentarmi senza pensare a ciò che doveva venire. La carezza carnale di ogni mattina e le coccole che mi giravano intorno per farmi sorridere. E poi l’infanzia che mi accompagnava a scuola e mi veniva a prendere per non farmi crescere durante il tragitto che mi portava a casa.

Le facce stanche e allegre come la nostalgia che mi aspettavano dietro alla porta dove mi vanto di essere nato. Il profumo del bene, il sudore per arrivare al pane che scorreva fino alle pareti dell’unica stanza che era tutta la casa e mio papà che ci raccontava nuove bugie per farci mangiare almeno la domenica un piatto di serenità.

La speranza che mi aspettava all’angolo del vico si portava via i sentimenti che facevano stare male e calava la sera sulle lenzuola bianche dei balconi dove le donne aspettavano la serenata di un amore che doveva durare una vita. Poi il colore dell’adolescenza si pigliò il cuore e mi trovai innamorato senza sapere che il piacere di quella sofferenza si chiamava amore. E la musica? la musica cambiò ogni cosa“.