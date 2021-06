0 Facebook La piccola Raffaella lascia il Santobono, il ballo di Jerusalema incanta medici infermieri News 23 Giugno 2021 18:34 Di redazione 2'

Raffaella, la piccola paziente oncologica dell’ospedale Santobono Pausilipon, finalmente ha tolto il PICC, un momento che rappresenta la fine delle terapie oncologiche. La bambina, divenuta celebre per i suoi meravigliosi balletti in corsia, ha regalato un altro spettacolo in questa giornata così importante.

Raffaella del Santobono balla Jerusalema

A pubblicare il video di Raffaella che balla Jerusalema, diventato ormai virale, è stato l’ospedale Santobono che ha voluto augurare buona fortuna alla bambina che è entrata nei cuori di tutti i medici e infermieri. Il momento è stato molto emozionante per medici, infermieri e tutte le persone presenti.

Si legge nel post: “Oggi è stata una giornata davvero speciale al Pausilipon perché la nostra piccola, meravigliosa ballerina Raffaella ha finalmente tolto il PICC.

Un traguardo importantissimo che, simbolicamente, rappresenta il momento della fine delle terapie oncologiche.

E quale modo migliore per festeggiare questo importante momento se non ballare a ritmo di musica come solo lei sa fare? In questo lungo percorso di cura abbiamo imparato a conoscere e ad amare la sua incredibile allegria e la sua travolgente vitalità e nonostante la giovanissima età ci ha insegnato che si può superare anche l’ostacolo più difficile e doloroso e che lo si può fare con il sorriso sulle labbra. Sei una forza della natura, Raffaella e ti auguriamo di restare esattamente la persona speciale e meravigliosa che sei. Ti vogliamo bene“.

Il video pubblicato sulla pagina del Santobono