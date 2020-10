0 Facebook Santobono, piccola paziente danza in reparto: “Siamo pazzi di lei. E’ una forza per tutti” News 14 Ottobre 2020 14:07 Di redazione 2'

Dalla pagina Facebook della Fondazione Santobono Pausilipon arriva un video che in pochissime ore è diventato virale e ha fatto il giro del web. Nel filmato si vede una piccola paziente dell’ospedale ballare al ritmo di Jerusalma, l’ultimo tormentone estivo. La bimba con la sua travolgente energia intrattiene i medici e gli infermieri del reparto.

La piccola ha rapito il cuore di tutto il personale medico, così infatti scrivono gli operatori sulla pagina Facebook della Fondazione: “Stamattina in ospedale, in attesa del colloquio con i medici, la nostra piccola, meravigliosa Raffaella, ha intrattenuto tutti con una performance davvero irresistibile! Inutile dire che siamo tutti pazzi di lei e della sua energia contagiosa”.

Raffaella, questo il nome della piccola paziente, era in attesa di un colloquio medico ma non ha perso l’occasione di divertirsi e ballare. Perfino una dottoressa, rapita dalla gioia e dalla forza della bambina, si concede un momento per ballare insieme a lei.

Il post del video dalla pagina Facebook del Santobono Pausilipon Fondazione