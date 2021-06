0 Facebook Santa Maria a Vico piange Pasquale Vigliotti, trovato senza vita dalla madre a 32 anni News 23 Giugno 2021 18:07 Di redazione 2'

Dramma a Santa Maria a Vico, giovane di 32 anni muore improvvisamente nel sonno. La madre di Pasquale Vigliotti, vedendo che il figlio non si svegliava, è entrata in camera sua e ha trovato il ragazzo esamine nel suo letto.

Dolore a Santa Maria a Vico per la morte di Pasquale Vigliotti

Ha subito allertato i soccorsi, ma purtroppo quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sotto choc la madre che non riusciva a credere a quanto stesse accadendo. La notizia della morte di Pasquale Vigliotti ha sconvolto l’intera comunità del Casertano, non appena si è diffusa ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il 32enne.

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social nei gruppi legati al territorio. “Un ragazzo raro. Educato, lavoratore e nonostante qualche piccola patologia cronica che si portava dietro da bambino, non ha fatto mai mai mancare il suo aiuto in famiglia. Un ragazzo come pochi che è stato da esempio per tanti adulti me compreso”, questo il messaggio di un cugino.

I funerali di Pasquale Vigliotti si terranno giovedì pomeriggio presso la chiesa di San Marco Evangelista a Santa Maria a Vico alle ore 16.30.