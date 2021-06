0 Facebook Rita di TikTok torna a ‘sbagliare’ dopo le scuse: “Spettacoli in strada senza mascherine e orari” Cronaca 22 Giugno 2021 08:09 Di redazione 2'

Continuano le esibizioni in strada di Rita De Crescenzo, la regina di Tik Tok, influencer napoletana very very trash. Dopo aver comunicato di volersi redimere dai suoi sbagli incivili al consigliere Francesco Emilio Borrelli, eccola in video di feste e show per Napoli, senza il rispetto di alcuna norma.

Così scrive il consigliere regionale: “Ci aveva comunicato di volersi redimere, di voler rimediare a propri errori scegliendo di seguire la strada della legalità e del rispetto delle regole. Le promesse fatte però sembra che non siano state mantenute almeno per il versante “festaiolo”, i cittadini continuano a segnalarci le sue performance in vari luoghi della città dove sono stati messi in piedi spettacoli in cui hanno prevalso la mancanza di mascherine, di orari, del rispetto delle regole. Tutti i filmati segnalatici fanno riferimento ad episodi avvenuti dopo le 23 e prima della zona bianca che comunque non rappresenta un ‘rompete le righe’, si è eliminato il coprifuoco ma le regole di base, mascherine e distanziamento, vanno rispettate”.

Quanto guadagna Rita De Crescenzo di Tik Tok

E’ stata lei stessa, la ‘pazzarella’ di Tik Tok a documentare una ‘domenica di lavoro’, in cui ha partecipato a ben sei feste. Partecipazioni che chiaramente avvengono sotto lauto compenso. La signora De Crecenzo, proprio come altri colleghi che si dilettano in spettacoli, ha un agente che la rappresenta e anche un cachet.

Secondo i ben informati del mondo dello spettacolo neomelodico Rita De Crescenzo guadagnerebbe una cifra che si aggirerebbe tra i 200 e i 250 euro ad ospitata, il cachet dunque si riferirebbe a ogni singola esibizione della ‘star’ di Tik Tok. Ebbene sì, anche lei, come tanti altri personaggi nati sui social recepisce un compenso per esibirsi. Nel caso della ‘pazzarella’ si esibisce in spettacoli con le sue canzoni e poi, come gli altri suoi colleghi, passa al momento di foto e autografi proprio come se fosse una star. Del resto per invitarla a una festa c’è chi la ritiene, inspiegabilmente, una ‘stella’.