Mascherina all'aperto non dovrà essere indossata, arriva l'ok dal Governo: da quando Politica 22 Giugno 2021

Niente più obbligo di mascherine all’aperto a partire da lunedì 28 giugno: è l’indicazione del Cts, riunito nella serata di lunedì 21 per decidere il destino dell’ultimo tabù della pandemia di coronavirus. Nell’Italia tutta in zona bianca dunque non ci sarà più l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. A partire da lunedì 28 anche la Valle d’Aosta, ultima regione in zona gialla, dovrebbe passare in bianco.

La conferma è arrivata anche dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”, ha scritto in un post su Facebook. “Il Cts – si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro – ritiene che le mascherine rappresentano uno dei mezzi più efficaci per la riduzione della circolazione del virus; lo scenario epidemiologico è caratterizzato da una incidenza stabilmente e significativamente sotto i 50 casi x 100.000 abitanti nei 7 giorni indicativa di una contenuta circolazione del virus SARS-CoV-2; questo si tradurrà in un quadro nazionale che dalla prossima settimana vedrà tutte le regioni in zona bianca”.

Obbligo mascherina all’aperto in Campania

Luigi De Magistris a ‘L’aria che tira’ su La7 dice che toglierebbe l’obbligo di mascherine anti- Covid all’aperto anche oggi, se potesse. Il sindaco di Napoli dice che è “Assolutamente favorevole già da oggi a togliere le mascherine all’aperto”. Motivo? “Ritengo siano inutili e controproducenti per altre patologie», afferma. “Facciamo decidere al Governo. La pandemia è una pandemia mondiale, la Corte Costituzionale, e non ce n’era bisogno, ha precisato che è materia del Governo che ha alle spalle la comunità scientifica. Prenda delle decisioni e le faccia rispettare, se qualcuno si discosta viola la legge”. De Magistris, è chiaro, ne parla perché la cosa gli consente di attaccare il suo nemico politico di sempre, ovvero il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che nei giorni scorsi ha annunciato che in Campania resterà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche in estate.