Papà e figlia, star di Tik Tok, balli e ironia al centro dei video: "Sulla scia degli Arteteca" Spettacolo 22 Giugno 2021

C’era una volta il talent scout, poi si sono messi i talent show, con l’avvento sei social oggi c’è invece Tik Tok. Nel social più in voga del momento, il più usato soprattutto dai giovani, troviamo i nuovi “talenti”. Personaggi che emergono e si impongono soprattutto portando sullo smartphone scene di vita quotidiana. La parola d’ordine è l’ilarità e in molti casi il trash.

Su questo filone prendono spunto anche Arturo e sua figlia Azzurra che approdano su Tik Tok come duo comico innovativo, quello di padre e figlia. A guardare video dei due non si trattengono le risate, soprattutto se si guarda la teatralità della bambina, davvero molto brava a strappare un sorriso. Il papà e la sua bambina hanno raggiunto ad oggi 160mila follower, ma tantissime sono le visualizzazioni. Su cosa puntano per sorprendere il pubblico?

Le esibizioni su Tik Tok

Andando a guardare i video di papà e figlia si capisce chiaramente che i due si sono ispirati a un duo comico molto famoso, composto da marito e moglie, gli Arteteca. La coppia, con le sue battute e dialoghi, ha dato vita a dei veri e propri slogan come “Vita, cuore, battito” che sono entrati nel gergo comune e hanno conquistato il pubblico del programma Made in Sud, in onda su Rai Due fino allo scorso anno. Enzo Iupariello e Monica Lima si sono conosciuti nel 2001 e da allora non si sono più lasciati. Dunque, oltre ad essere una coppia sul palco sono anche una coppia nella vita reale, tanto che nel 2019 è nata la loro prima figlia, Sara.

La pazzerella di Tik Tok è Rita De Crescenzo: un social che crea strani fenomeni

Quanto guadagna Rita De Crescenzo

Originaria di Napoli è diventata ‘nota’ proprio attraverso i suoi video sui social, poi è arrivata la sua canzone e adesso, come tanti cantanti neomelodici, è ingaggiata per partecipare a feste e qualsiasi tipo di celebrazione, in strada o in location private. E’ stata lei stessa, la ‘pazzarella’ di Tik Tok a documentare una ‘domenica di lavoro’, in cui ha partecipato a ben sei feste. Partecipazioni che chiaramente avvengono sotto lauto compenso. La signora De Crecenzo, proprio come altri colleghi che si dilettano in spettacoli, ha un agente che la rappresenta e anche un cachet.