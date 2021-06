0 Facebook Villa Lauro invasa dai barchini, navigano tra i bagnanti: “Giù le mani dal mare di Napoli” La denuncia sulla situazione senza controllo della spiaggia che si trova sulla costa di Posillipo Ambiente 22 Giugno 2021 15:32 Di Sveva Scalvenzi 3'

Villa Lauro, da piccolo paradiso della costa di Posillipo a inferno di barchini che navigano illegalmente tra i bagnanti senza alcun controllo. E’ questa la segnalazione fatta a Vocedinapoli.it da un frequentatore della spiaggetta su cui affaccia lo splendido edificio che sorge su un palazzo settecentesco.

Un angolo meraviglioso che dovrebbe essere raggiungibile o via terra, attraverso una discesa privata, o con canoe o comunque imbarcazioni senza motore, vista la dimensione dell’insenatura che non consentirebbe il rispetto delle distanze di sicurezza imposte dalla legge. Eppure, soprattutto nei fine settimana, barche motorizzate arrivano fino alla spiaggetta, attraccandosi con cime agli scogli, senza alcuna distanza dalla riva, mentre attorno ci sono bagnanti che dovrebbero nuotare senza alcuna preoccupazione. Invece si ritrovano in acque inquinate dagli scarichi dei motori e da detersivi, utilizzati per pulire le imbarcazioni e sversati a mare. Per non parlare del pericolo di essere travolti da qualche scavo con tragiche conseguenze.

A farne le spese sono tutti i bagnanti che raggiungono la spiaggetta di Villa Lauro con canoe, kayak, sup o a nuoto e che vorrebbero godere di uno spazio in cui non è consentito il transito di barche a motore e che invece è invaso da imbarcazioni che ormeggiano senza alcun rispetto del luogo e di chi lo frequenta. Un comportamento che andrebbe vietato e sanzionato, anche per ridare dignità a questa splendida insenatura della costa posillipina. “E’ una vergogna – denuncia un bagnante a Vocedinapoli.it – ho contato ben sei barche con bambini che giocano in acqua con il rischio di non essere visti e travolti da questi scellerati“.

Non sarebbero mancate le segnalazioni alla Guardia Costiera: “Abbiamo contatto chiunque – continua il bagnante – non abbiamo mai ricevuto risposte efficaci ed esaustive. La Guardia Costiera le volte che è arrivata, ha allontanato le imbarcazioni vicino alla costa, ma fuori da Villa Lauro, perché nell’insenatura è difficile che entrino, anche loro hanno difficoltà con i mezzi a navigare in uno spazio così piccolo. Le persone che entrano con queste barche rimangano davvero impunite. E’ terribile, giù le mani dal mare di Napoli“.

Il video della situazione a Villa Lauro inviatoci dal bagnante