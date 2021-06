0 Facebook Si torna a sparare a Napoli, 13 bossoli ritrovati a Pianura: indaga la polizia Cronaca 16 Giugno 2021 10:33 Di redazione 1'

Notte di fuoco a Napoli tra martedì e mercoledì. Ancora tensioni nella periferia cittadina. Diversi spari sono stati esplosi nel quartiere Pianura, in via Torricelli. Sono 13 i bossoli ritrovati per terra.

Spari a Pianura

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Pianura, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, trovando 13 bossoli calibro 9×21.

Indagano le forze dell’ordine. Bisognerà comprendere la matrice dell’atto intimidatorio.