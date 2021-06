0 Facebook Tragedia del Mottarone, il video della cabina che impenna e il salto nel vuoto Cronaca 16 Giugno 2021 13:35 Di redazione 2'

Sono immagini terribili quelle che del video che riprende l’incidente della funivia del Mottarone in cui lo scorso 23 maggio hanno perso la vita 14 persone. Il filmato, trasmesso in esclusiva dal Tg3, è stato registrato dai carabinieri che riprendono un monitor.

Il video della tragedia del Mottarone

La cabina N.3 si avvicina alla stazione di arrivo del Mottarone, a bordo ci sono 15 persone tra cui il piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto, è al fianco del suo papà. Si vede la cabina arrivare e poi impennare, i passeggeri non sono riusciti a restare in piedi. Il mezzo prende velocità e fino a saltare nel vuoto e il tragico impatto che non si vede in questo filmato perché è dietro il rilievo.

L’inquadratura interna mostra l’addetto alla funivia che attende l’arrivo della cabina, a un certo punto alza la testa come se si fosse accorto che qualcosa non andava. Poi si è spezzata la fune e la cabina è precipitata nel vuoto.

Il video esclusivo di Tg3