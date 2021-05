0 Facebook Funivia Mottarone, il piccolo Eitan lascia la Rianimazione Cronaca 31 Maggio 2021 19:39 Di redazione 2'

Sta meglio e potrà finalmente lasciare il reparto di Rianimazione il piccolo Eitan, il bambino di cinque anni unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Mottarone Stresa costata la vita a 14 persone tra cui la sua intera famiglia composta da padre, madre, fratellino e bisnonni.

Lo fanno sapere dall’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove il piccolo è ricoverato dal giorno della tragedia. Il trasferimento in un normale reparto pediatrico di degenza avverrà nelle prossime ore dopo che i medici oggi hanno deciso di sciogliere la prognosi del piccolo paziente.

Secondo l’ultimo bollettino medico emesso dalla Città della Salute del capoluogo piemontese, le condizioni di Eitan infatti “sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta”. “È in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale” spiegano ancora i pediatri dell”ospedale torinese, aggiungendo: “Nella giornata di domani il bambino uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza”. Il bimbo dunque sta rispondendo in maniera ottimale alle terapie mediche tanto che già nei giorni scorsi si erano visti evidenti segnali di miglioramento.