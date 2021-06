0 Facebook Benevento, medico di base positivo al Covid continua a ricevere pazienti: denunciato Cronaca 16 Giugno 2021 13:29 Di redazione 2'

Follia a Benevento, dove un medico di base, R. E. M., è finito nei guai dopo aver visitato alcuni pazienti, nonostante la sua positività al Covid-19. Il dottore pur avendo i sintomi del virus ha continuato a svolgere la sua attività in due studi, uno a Telese Terme ed un altro a Paupisi.

E’ intervenuta la procura del capoluogo sannita, prima ordinando un test sierologico e poi ponendo sotto sequestro i due studi e denunciando il professionista, di 60 anni, per epidemia colposa. Lo riportano oggi “Il Mattino” e alcuni quotidiani beneventani. Dopo le prime indagini svolte dai carabinieri, la procura di Benevento ha disposto che il medico si sottoponesse a un test sierologico urgente che ha confermato la probabile positività al covid dell’uomo. Da qui la successiva misura del sequestro cautelativo degli studi, sulla quale dovrà ora pronunciarsi il gip. Ora il medico è in quarantena nella sua abitazione: la Asl ha invitato i pazienti che lo abbiano incontrato negli ultimi giorni a sottoporsi a tampone.

“Al momento non possiamo rilasciare dichiarazioni perché non abbiamo ancora avuto accesso agli atti né il mio assistito è stato ascoltato“. Così risponde l’avvocato Marcello D’Auria, legale del medico indagato dalla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di epidemia colposa in quanto avrebbe continuato ad esercitare la professione nonostante avesse sintomi di positività al Covid.