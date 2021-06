0 Facebook Rettifica: le due immagini pubblicate domenica 13 giugno 2021 non mostrano il killer di Ardea Andrea Pignani News 16 Giugno 2021 14:08 Di redazione 1'

Il giorno domenica 13 giugno 2021 sul nostro giornale sono stati pubblicati due articoli:

– L’arma del papà, la minaccia alla madre e il Tso: chi è Andrea Pignani, il killer di Ardea

– Colpiti al petto e alla gola, David e Daniel morti dando la mano al papà: “Un’esecuzione”

All’interno delle foto che completavano gli articoli vi era un riquadro che ha mostrato il killer suicida di Ardea, Andrea Pignani. Per un errore dovuto alla ripresa di errate pubblicazioni – fatte da altre testate giornalistiche – nelle immagini è stato pubblicato il volto del Sig. Paolo Peruzzi.

Quest’ultimo non è l’assassino autore del triplice omicidio di Ardea. Ci scusiamo per il grave errore e per tutte le conseguenze che esso ha causato all’immagine del Sig. Peruzzi che non è coinvolto nella tragedia avvenuta domenica 13 giugno 2021.