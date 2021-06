0 Facebook L’arma del papà, la minaccia alla madre e il Tso: chi è Andrea Pignani, il killer di Ardea Chi è Andrea Pignani. Si chiama così il killer di Ardea. Tre le vittime. Ha utilizzato l'arma del padre deceduto. In passato ha avuto un Tso Cronaca 13 Giugno 2021 19:57 Di redazione 1'

La pistola usata dall’assassino di Ardea era del padre, oggi deceduto e che lavorava come guardia giurata. L’arma non era stata registrata alle autorità competenti. In passato, l’autore della strage, aveva minacciato la madre con un coltello.

Andrea Pignani, così si chiamava l’uomo che ha ucciso oggi i due fratellini di 5 e 10 anni David e Daniel Fusinato e l’84enne Salvatore Ranieri. L’uomo, dopo essersi barricato in casa, si è ucciso con un colpo sparato con la stessa pistola. Prosegue il sopralluogo dei carabinieri sul posto.

Chi è Andrea Pignani

“Abbiamo sentito degli spari, ma abbiamo tutti pensato fossero petardi, non immaginavamo fosse un’arma. Non abbiamo invece sentito urla o litigi“. Lo dice una abitante del consorzio Colle Romito ad Ardea.