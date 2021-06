0 Facebook Incidente a Varcaturo, auto si ribalta: morto 43enne, si chiamava Carlo Postiglione Cronaca 14 Giugno 2021 07:47 Di Fabiana Coppola 2'

Incidente mortale a Varcaturo, dove si è verificato un terribile sinistro stradale. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima si chiamava Carlo Postiglione, 43 anni, residente a Licola mare.

A darne notizia è Il Mattino. Sabato, intorno alle 3.30, in via Madonna del Pantano, a Varcaturo, il 43enne era alla guida di una Fiat Punto, in compagnia di un giovane extracomunitario, ha perso la vita. Stava percorrendo l’arteria stradale, in direzione Licola borgo, quando l’auto è uscita di strada ribaltando più volte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i due dall’abitacolo. Sull’incidente indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. La salma del 43enne è stata sequestrata dal pm di turno che ha disposto l’autopsia. Il passeggero è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Al momento non si esclude nessuna pista: il conducente potrebbe esser stato colto da un malore oppure tra le cause del sinistro potrebbe esserci l’alta velocità o una distrazione risultata fatale.