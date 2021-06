0 Facebook Paura a Portici, crolla il solaio: due operai bloccati in un sottoscala Cronaca 9 Giugno 2021 20:24 Di redazione 1'

Incidente sul lavoro a Portici, crolla il solaio di un’abitazione e due operai restano bloccati in un sottoscala. Secondo quanto riporta Il Mattino, il drammatico incidente è avvenuto questo pomeriggio in via della Libertà.

Paura a Portici, crolla il solaio: due operai bloccati in un sottoscala

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la struttura e i due operai. Secondo una prima ricostruzione, i due operai si trovavano impegnati in alcuni lavori di manutenzione, quando il crollo del solaio avrebbe provocato una voragine nella quale sarebbero caduti i due uomini.

Le vittime sarebbero attualmente bloccate nel sottoscala e sono in corso le operazioni di recupero. Dalle prime informazioni entrambi sarebbero privi di sensi per via delle esalazioni provocate dal crollo ma potrebbero aver riportato delle ferite. Seguiranno aggiornamenti.