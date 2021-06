0 Facebook Uomo si toglie la vita tagliandosi la gola, aveva già tentato suicidio in passato Cronaca 9 Giugno 2021 18:22 Di redazione 1'

Tragedia nell’Avellinese questo mercoledì. Un uomo si è tolto la vita tagliandosi la gola. La vittima, 80 anni originario di Villamaina, si è tagliato con un coltello da cucina all’interno di una scuola del paese.

Uomo si toglie la vita in una scuola nell’Avellinese

Il cadavere è stato ritrovato vicino alla palestra dell’istituto scolastico. L’ottantenne giaceva in una pozza di sangue. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sembrerebbe che l’uomo già ad aprile aveva provato a togliersi la vita ma era stato salvato dai carabinieri, allertati dal medico di base cui l’ottantenne aveva raccontato le sue intenzioni.

Questa volta purtroppo ce l’ha fatta. Sul corpo della vittima è stato effettuato un esame esterno e la salma è stata restituita alla famiglia per la cerimonia funebre. Sotto choc la piccola comunità per questa tragedia.