La notizia della morte di Michele Merlo ha sconvolto non solo il mondo dello spettacolo, ma l’Italia intera. Un giovane di 28 anni strappato alla vita troppo presto a causa di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per il giovane cantante, è comparso un video girato dallo stesso Michele nel 2020, un filmato che oggi che non c’è più sembra quanto mai attuale. Il ragazzo un po’ malinconico aveva voluto condividere con i suoi tanti followers un pensiero riguardo alla morte e alla scomparsa delle persone care.

“A volte quando piove penso a tutte le persone che non ho più. Penso ai miei nonni, a mia zia, alle mie ex fidanzate, penso al mio amico che non c’è più perché ha fatto un incidente in auto. Sono cose naturali credo, non penso ci sia nulla di male a tuffarsi nel passato per qualche ora”, inizia così il filmato in cui confidava quello che sentiva dentro.

Poi un consiglio: “Se avete qualcuno a cui volete bene diteglielo, non aspettate domani perché potrebbe essere troppo tardi. E non c’è cosa più brutta del rimpianto, del non aver detto qualcosa di importante al momento giusto”. Il filmato è diventato virale sui social, quasi come se fosse un lascito di Michele per tutti, un monito a non perdere l’attimo.

