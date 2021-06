0 Facebook Ex concorrente di Amici ricoverato in ospedale: le condizioni di Mike Bird Spettacolo 5 Giugno 2021 11:06 Di redazione 1'

Paura per un ex concorrente di Amici. Michele Merlo, conosciuto come Mike Bird sarebbe stato ricoverato in ospedale. La notizia è iniziata a circolare nella notte tra venerdì e sabato sui social, a rivelarla sono stati alcun fan. Poi è arrivata la comunicazione ufficiale della famiglia.

Le condizioni di salute di Mike Bird

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, i familiari dell’ex concorrente di Amici hanno aggiornato sulle condizioni di salute di Michele: “E’ ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa“.

Lo stesso Merlo nel suo ultimo post su Instagram scritto due giorni fa aveva detto: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. A confermare il fatto che stia poco bene ci sarebbero alcuni messaggi di colleghi che gli augurano una pronta guarigione. Tra i tanti a scrivergli Federico Rossi del duo Benji & Fede: “Forza anima libera”.