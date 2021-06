0 Facebook Michele Merlo grave in ospedale, i genitori: “Dal pronto soccorso a casa perché credevano fosse influenza” Spettacolo 7 Giugno 2021 09:34 Di redazione 2'

+++AGGIORNAMENTO +++

Michele Merlo è morto, il cantante di Amici purtroppo non ce l’ha fatta.

Sono sempre più critiche le condizioni di Michele Merlo, ricoverato in seguito a una emorragia celebrale nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. L’ex concorrente di X Factor e di Amici è stato colpito da una severa forma di leucemia che gli ha provocato il problema celebrale.

Come sta Michele Merlo

A parlare di speranze sempre più ridotte per Michele era stato il padre. La famiglia ha poi voluto spiegare cosa è accaduto al ragazzo. In una nota ha comunicato che il giovane cantante dopo una prima visita al pronto soccorso sarebbe stato rimandato a casa, poiché i medici avevano creduto che i sintomi fossero riconducibili a una influenza: “Michele – si sottolinea in una nota – si sentiva male da giorni e Mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti, per una diversa banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”

La famiglia ha poi voluto smentire la notizia che il ragazzo si fosse vaccinato: “Ci preme smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di Leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.