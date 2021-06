0 Facebook Tony e Tina Colombo in giro per i Quartieri Spagnoli in scooter: “Cattivo esempio” News 7 Giugno 2021 09:06 Di redazione 2'

Tony e Tina Colombo di nuovo al centro della polemica. Questa volta a far storcere il naso è stata una gita che la coppia ha fatto ai Quartieri Spagnoli di sera. A denunciare quanto accaduto è Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso un video inviatogli da un utente in cui si vedono il cantante neomelodico e la sua consorte a bordo di un motorino circondati da tante persone.

Tony e Tina Colombo in giro per Napoli

Secondo l’utente quel filmato sarebbe stato girato dopo le 23, orario del coprifuoco fino a questo lunedì 7 gennaio. Come se non bastasse Tony e Tina si sono fermati a comprare una pannocchia e si sono trattenuti a salutare alcune persone che si sono avvicinate a loro. Dalle immagini si vede che sono tutti senza mascherina, cosa che sarebbe vietata per strada.

A questo si aggiunge un altro dettaglio, lady Colombo era senza casco. Mentre Tony prima prima di ripartire lo indossa, la moglie va via senza mettersi la protezione obbligatoria, nonostante l’avesse in mano. “Salve consigliere Borrelli, ecco Tony Colombo e Tina Rispoli ai Quartieri in sella a uno scooter senza casco dopo le 23. Assembramenti e nessuna mascherina né rispetto delle distanze. Ma la legge vale per tutti? O a questi che sono abituati a non rispettarla si può concedere tutto? Il cattivo esempio è d’obbligo per certi individui.”, questa la denuncia di un utente.

