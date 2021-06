0 Facebook L’ultima follia su Tik Tok, fingono emergenza medica per saltare il traffico: “Vai, vai” Cronaca 7 Giugno 2021 18:11 Di redazione 1'

Ancora una denuncia su un comportamento non solo poco responsabile, ma anche contro le regole, condiviso su Tik Tok. A giudicare dal video sembrerebbe che l’episodio sia avvenuto sulla Sorrentina.

Fingono malore in auto per superare il traffico

Un gruppo di ragazzi all’interno di un’auto per superare la lunga coda di traffico, ha finto che una persona all’interno della vettura stesse poco bene. Così come generalmente si fa per un’emergenza medica, un altro amico ha esposto il fazzoletto bianco all’esterno del finestrino e il conducente suonando il clacson si è fatto strada sull’altra corsia.

A denunciare l’accaduto è Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso il video che gli è stato segnalato da un utente con l’aggiunta del commento: ““Consigliere Borrelli, ho trovato questo video su TikTok . Questi due stupidi simulano un’emergenza medica per evitare il traffico”. Dal video si sentono i passeggeri che ridono, fieri di quanto stessero facendo. E’ questo l’ennesimo esempio di una moda, sempre più pericolosa, di compiere gesti estremi, fuori dalle regole e condividerli quasi come se fossero dei trofei da mostrare.

Per guardare il video, clicca qui