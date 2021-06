0 Facebook Denise, dal rapporto tra Beppe Della Chiave e Anna Corona a ‘un accordo’: “E’ viva ed è da qualche parte” News 4 Giugno 2021 14:10 Di redazione 2'

A Storie Italiane si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone. Nello specifico si è discusso del rapporto che intercorreva tra Anna Corona e Beppe Della Chiave. Quest’ultimo in un interrogatorio del 2013 aveva dichiarato di non conoscerla.

Il rapporto tra Beppe Della Chiave e Anna Corona

“Ma un testimone che è voluto rimanere anonimo ci ha raccontato che si conoscevano da molto tempo, era un’amicizia particolare. Si riunivano tutti insieme nella casa di via Rieti. In passato hanno perfino vissuto nello stesso palazzo in via Itria, sullo stesso pianerottolo. Anna corona viveva lì con la sua famiglia, prima di sposarsi. Non è tutto. La madrina di Jessica Pulizzi è la cognata di Beppe Della Chiave“, queste le parole dell’inviata.

La conduttrice del programma, Eleonora Daniele, ha poi voluto riprendere le dichiarazioni fatte dall’ex pm Maria Angioni proprio riguardo la conoscenza tra Battista Della Chiave e Anna Corona che aveva così commentato: “Il fatto che la bambina sia quasi sicuramente finita a Milano comporta un’organizzazione. Il racconto di Battista Della Chiave che io considero attendibile, ci sta. Due persone nel magazzino che hanno portato via Denise con una barca a remi. La testimonianza era genuina”.

L’ex pm Angioni ha poi ribadito che secondo lei Denise è viva e ci sia stato un accordo per portarla lontano dalla Sicilia: “Io penso che ci sia stato un accordo, la bambina è viva e sta da qualche parte. L’ha salvata qualcuno che le voleva bene. È una mia ipotesi criminologica da tutto quello che è emerso. Io spero nel ritorno della bambina. I rapitori la potrebbero lasciare da qualche parte e chiamare”.