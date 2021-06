0 Facebook Caso Denise, parla proprietario albergo in cui lavorava Anna Corona: “Quel giorno l’ho vista” Cronaca 4 Giugno 2021 12:01 Di redazione 2'

Spunta un’altra testimonianza sul giorno in cui è scomparsa Denise Pipitone. A parlare questa volta è il proprietario dell’albergo in cui lavorava Anna Corona, l’hotel Ruggero. L’uomo è stato intervistato da La Vita in Diretta e ha dichiarato di aver visto la sua dipendente nella giornata in cui si sono perse le tracce della bambina.

Recentemente si era tornati a parlare del lavoro di Anna Corona, poiché una sua ex collega aveva dichiarato che quel giorno potrebbe aver falfisicato la sua firma. “Io non ho visto uscire Anna Corona. Per quanto ne sappia io, ho messo la firma al posto suo, non l’orario di uscita. Me lo ha chiesto solo quella volta e io ho fatto solo una cortesia a una collega. Non sono una complice se lei c’entra”, queste le sue parole.

Parla il titolare dell’albergo in cui lavorava Anna Corona

Adesso è intervenuto il titolare dell’albergo che ha spiegato: “Quel giorno l’ho vista, è stata in albergo fino a mezzogiorno. Il personale mangiava a quell’ora. Lo ricordo perché a pranzo lei prese una frutta buona che era per i clienti, io l’ho richiamata e gliel’ho fatto notare. Mangiò un uovo in padella. Fino a mezzogiorno sono certo che fosse lì, dopo non posso mettere le mani sul fuoco”.

Il titolare è anche intervenuto sulla questione delle figlie di Anna, che sempre quel giorno si è detto fossero andate in albergo per incontrare la madre. A tal riguardo, ha detto: “Io non ho visto arrivare le ragazze, non so se qualcuno le ha viste. Era possibile accedere alla lavanderia dal garage, ma dalla reception si vedeva chi entrava e chi usciva. Se Anna Corona è uscita prima quel giorno, qualcuno l’ha vista”.