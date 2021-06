0 Facebook Benevento, titolare del bar assume 20enne in nero e abusa di lei: arrestato 55enne Cronaca 4 Giugno 2021 13:58 Di redazione 2'

Violenza sessuale aggravate nei confronti di una dipendente del bar, di 20 anni, assunta in nero. Questo è quanto accaduto in un bar di Benevento, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato Giuseppe Colangelo, 55enne di Torrecuso, gestore di un bar del centro storico.

Benevento, titolare del bar assume 20enne in nero e abusa di lei: arrestato 55enne

L’uomo è stato denunciato dalla vittima e incastrato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. La ventenne ha riferito che il datore di lavoro – che l’aveva assunta “in nero” presso il bar che gestisce – la mattina del 4 maggio, durante l’orario di apertura, era entrato nella cucina del bar avventandosi contro di lei e schiacciandola contro la lavastoviglie. A quel punto l’avrebbe costretta – tenendole bloccate entrambe le braccia – a subire atti di violenza sessuale.

“Il racconto della vittima – spiega la Procura -, nel corso delle prime attività di indagine, ha trovato piena e puntuale conferma nelle dichiarazioni e nei documenti raccolti nell’immediatezza. Infatti, a seguito delle parole della vittima, gli investigatori della Squadra Mobile e della Scientifica hanno ripercorso i fatti, anche mediante la visione dei filmati ripresi da telecamere di videosorveglianza, ed hanno ricostruito precisamente la sequenza di quanto avvenuto nel bar. Una ricostruzione perfettamente coincidente a quanto raccontato dalla ragazza nella denuncia.

L’adozione della misura cautelare si è resa indispensabile – conclude la Procura – in quanto, oltre alla gravità dei fatti e alla gravità indiziaria, è stata ritenuta la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo che l’indagato commetta nuovi fatti di reato della stessa indole, avendo il Giudice per le Indagini Preliminari ritenuto l’indagato aduso ad approfittare del contesto lavorativo per porre in essere condotte contro la volontà delle vittime”.