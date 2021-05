0 Facebook Nuovo attacco ad Alessandra Celentano, l’ex allieva: “Ruolo della cattiva alle nostre spalle” Spettacolo 31 Maggio 2021 17:08 Di redazione 2'

Ancora un attacco ad Alessandra Celentano. Questa volta a scagliarsi contro l’insegnante di Amici è stata una sua ex alunna, Agata Reale. L’ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi è intervenuta in un’intervista per Di Più.

Tra lei e la Celentano i rapporto non sono mai stati rosei. Agata ha spiegato che l’insegnante si sarebbe cucita addosso il ruolo della cattiva: “Unica insegnante che resiste nel cast da tanti anni si è creata in qualche modo sulle nostre spalle il ruolo della “cattiva” che le sta dando tanto successo. In questo gioco perverso ci siamo cadute anche noi: eccoci a parlare ancora di lei”.

L’ex ballerina di Amici ha poi voluto rispondere alla sua ex collega Susy Fucillo, che recentemente aveva difeso Alessandra Celentano: “Forse hai cambiato idea nei suoi confronti dopo averla incontrata e conosciuta lontano dalle telecamere? Io invece non posso cambiare il mio giudizio, perché si è sempre rifiutata di incontrarmi. Dicendo che è simpatica non fai altro che avvalorare la mia tesi e cioè che lei recita la parte di ‘cattiva’ per il suo personaggio, per far parlare di sé e non per insegnare”.

Agata non sarebbe la prima a pensarla così nei confronti di Alessandra Celentano. L’insegnante di Amici è conosciuta per il suo carattere ‘spigoloso’, ma soprattutto per la sua severità nel talent show di Maria De Filippi.