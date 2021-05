0 Facebook Terremoto in Irpinia, scossa di 1.4 a Sant’Anna dei Lombardi: “Tremore avvertito dalla popolazione” Terremoto a Sant'Anna dei Lombardi. Scossa di magnitudo 1.4 rilevata dall'Ingv in Irpinia. Il tremore è stato avvertito da parte della popolazione Cronaca 31 Maggio 2021 16:50 Di redazione 1'

Piccola scossa di terremoto a Sant’Ana dei Lombardi, località irpina in provincia di Avellino. La magnitudo rilevata è stata di 1.4. Dunque, un tremore per fortuna non preoccupante ma comunque avvertito da parte della popolazione.

Terremoto a Sant’Anna dei Lombardi

Il terremoto, anche se di lieve entità, è sempre una preoccupazione per un territorio segnato dalla tragedia dell’80. A rilevare la scossa, avvenuta ad una profondità di 13 chilometri, è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Terremoto a Sant’Anna dei Lombaardi: la rilevazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) –

Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 1 km SE Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il

31-05-2021 14:24:06 (UTC) 20 minuti, 29 secondi fa

31-05-2021 16:24:06 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.92, 15.19 ad una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto a Sant’Anna dei Lombaardi: il tweet dell’Ingv