Importanti novità nel caso di Denise Pipitone. Sono settimane importanti per le indagini sulla sparizione della bambina, avvenuta nel settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Dopo la lettera anonima arrivata nello studio legale di Giacomo Frazzitta – avvocato di Piera Maggio – firmata da una persona che diceva di essere stata testimone del rapimento, pare che l’appello del difensore e della madre della bimba abbia avuto i suoi risultati.

Frazzitta incontra il testimone

Sembrerebbe, infatti, secondo quanto riportato da Live Sicilia che Frazzitta e questo presunto testimone si sarebbero incontrati in gran segreto. Di questo colloquio, che sarebbe avvenuto dopo che l’avvocato e Piera Maggio hanno chiesto alla persona anonima di farsi avanti, ha parlato anche il programma Mattino Cinque.

Ospite l’ex pm Maria Angioni, che in passato si è occupata delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. L’attuale giudice del lavoro ha parlato di una vera e propria svolta riferendosi non solo alle lettera anonima, ma alla testimonianza di questa persona. Una testimonianza che, secondo quanto commentato dall’ex pm, potrebbe portare a degli arresti in breve tempo. Intanto nel registro degli indagati figurano Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.