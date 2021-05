0 Facebook Napoli, aggredisce e rompe una costola alla guardia giurata: “Voglio la seconda dose” Cronaca 28 Maggio 2021 13:37 Di redazione 1'

È stato una delle persone che ha dovuto cambiare la data per ricevere la seconda dose di vaccino. Ma la cosa non gli è andata giù, così, giunto all’hangar Atitech di Capodichino, ha scatenato il caos.

Come riportato da Il Mattino, presso il centro vaccini organizzato presso l’aeroporto, l’uomo in questione ha preteso che gli facessero la seconda somministrazione, nonostante non avesse ricevuto nessun sms di prenotazione.

Eppure ha insistito tanto per avere il richiamo, fino ad aggredire il personale e picchiare una guardia giurata rompendole una costola. Come riportato da Il Mattino l’aggressore è stato denunciato.