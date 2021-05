0 Facebook Denise Pipitone, Anna Corona parla per la prima volta: “Mamma sta male” Cronaca 27 Maggio 2021 22:28 Di redazione 1'

Una bomba lanciata in televisione, nello specifico negli studi rai di La vita in diretta. È la prima volta che la donna si è esposta pubblicamente e che ha lasciato delle dichiarazioni. Ha chiesto ai giornalisti di essere discreti.

Per la figlia Jessica e soprattutto per la madre anziana che starebbe male e in gravi condizioni di salute. Corona è stata iscritta nel registro degli indagati ma si è detta tranquilla per poi allontanare gentilmente gli inviati.