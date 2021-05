0 Facebook Anna Tatangelo ‘rinasce’, dopo la separazione ancora nuovo album: “Ho cambiato tutto” Spettacolo 28 Maggio 2021 16:55 Di redazione 1'

Anna Tatangelo racconta il suo cambiamento in occasione dell’uscita del suo ultimo album “Anna Zero”. Un disco che come lei stessa ha spiegato è il simbolo della ‘rinascita’ avuta.

Il nuovo album di Anna Tatangelo

Dopo gli ultimi successi, non si è arrestata ed è pronta a uscire con un lavoro inedito. In un’intervista a Leggo ha spiegato come quest’album rappresenti un cambiamento personale. Cambiamento che è arrivato con molta probabilità dopo la separazione da Gigi D’Alessio.

“Per forza. Se non ci fosse stato questo, non avrei potuto fare nulla. In un anno e mezzo, tra separazione e trasloco, tranne mio figlio (ride, ndr) ho cambiato tutto. Pure il numero di telefono. Non è stato facile”, queste le parole di lady Tata.

L’anno prossimo festeggerà 20 anni di carriera e ha spiegato che sta già pensando a come festeggiarli. Intanto si gode gli ultimi successi e una Anna ritrovata che non si lascia abbattere da nulla, nemmeno dagli attacchi ricevuti.