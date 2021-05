0 Facebook Tragedia a Napoli, uomo trovato morto nei pressi della stazione Cronaca 28 Maggio 2021 16:36 Di redazione 1'

Drammatica scoperta questa mattina a Napoli, dove il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nei pressi della stazione centrale. La vittima era coperta da un lenzuolo e abbandonata in strada. A fare la macabra scoperta sono state alcune persone che si trovavano a passare e che poi hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso. Ancora non si conoscono le generalità della vittima. A d una prima analisi sul cadavere non sembrerebbero esserci segni di violenza e la morte potrebbe essere riconducibile a cause naturali. I militari stanno sono a lavoro per dare un nome alla vittima e risalire ad eventuali parenti.