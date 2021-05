0 Facebook Anna Tatangelo senza veli e totalmente d’orata per presentare il nuovo album Spettacolo 21 Maggio 2021 16:57 Di redazione 2'

Anna Tatangelo spiazza ancora i suoi tanti followers. La cantante ha annunciato l’uscita del suo ultimo disco e anche questa volta si è mostrata più sexy che mai. Lady Tata, infatti, ha sorpreso tutti pubblicando in anteprima la copertina.

Anna Tatangelo totalmente d’orata presenta il suo ultimo album

Il nuovo album di Anna Tatangelo uscirà il prossimo 28 maggio e il titolo e un gioco di parole tra “Anno Zero” e “Anna Zero”. Un titolo che sembra lasciar intendere una vera e propria rinascita e anche l’immagine in primo piano pare rappresentare questo concetto di nuovo. Anna si è mostrata completamente senza veli e interamente dipinta d’oro, un body paint molto particolare.

Una foto che mostra la Tatangelo in tutta la sua bellezza. Infatti, ha fatto letteralmente il boom di like. In tanti le hanno fatto gli auguri per questa prossima uscita, l’anno zero di Anna che da tempo si è separata da Gigi D’Alessio, segnerà probabilmente un nuova fioritura. E chissà che non decida di annunciare anche altro.

Il post di Anna Tatangelo