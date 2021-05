0 Facebook Strage funivia, Eitan ha riaperto gli occhi: le condizioni del bimbo sopravvissuto Cronaca 26 Maggio 2021 12:02 Di redazione 3'

Finalmente dopo ore di apprensione arriva la bella notizia. “Eitan ha aperto gli occhi e ha trovato di fronte a se’ un viso conosciuto, quello di sua zia”. Lo ha affermato il direttore generale della Citta’ della Salute di Torino, Giovanni La Valle, a proposito delle condizioni di salute di Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto alla tragedia di Stresa.



Il piccolo è l‘unico sopravvissuto della tragedia della funivia di Stresa, avvenuta domenica 23 maggio, nella quale hanno perso la vita 14 persone. Il dirigente La Valle ha aggiunto: “Il risveglio è proseguito poco fa il bambino è stato estubato, per un momento ha ripreso conoscenza e come potete immaginare, essendo ancora sedato dai farmaci, è un po’ intontito dagli anestetici che ha in corpo. Al suo fianco, oltre agli anestesisti e agli psicologici, è presente la zia. Questa è una fase molto delicata”.

Il bimbo ha perso tutta la sua famiglia nella strage ma la zia, appena ha saputo della tragedia, è corsa in ospedale per stare vicina al nipote. Si tratta della sorella del padre morto con la madre e il fratellino di due anni nella cabina della funivia precipitata. Quando ha aperto gli occhi, dunque, Eitan si e’ trovato di fronte il volto conosciuto della zia.

Il dirigente ha aggiunto: “La notte è passata tranquilla e conferma la stabilita clinica del bambino, nonostante le condizioni critiche. Il fatto che siamo riusciti a estubarlo e’ un fatto positivo. Ora aspettiamo che nelle prossime ore si possa risvegliare del tutto, la situazione resta delicata”.

“Questa e’ una fase molto delicata – dicono i sanitari del reparto di Rianimazione diretto da Giorgio Ivani – La notte e’ passata tranquilla e conferma la stabilita’ clinica del bambino nonostante le condizioni critiche. Il fatto che siamo riusciti a estubarlo e’ un fatto positivo”. La prognosi resta riservata e si attendono le prossime ore per completare il risveglio.

Le indagini

Al momento sono tre le persone della società che gestisce l’impianto della funivia del Mottarone fermati dalla procura di Verbania, che indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose in relazione all’incidente.