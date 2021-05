0 Facebook Noto professionista abusa per due anni di due minori: “Vieni da me”. 9000 video delle violenze News 26 Maggio 2021 12:19 Di redazione 2'

Noto imprenditore abusa a lungo di due minori, arrestato. La misura cautelare è scattata all’esito di una complessa attivita’ d’indagine svolta in modalita’ sotto copertura sul dark web dagli investigatori del Servizio polizia postale e delle comunicazioni – Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo), coordinata dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte della Procura di Roma, e’ stato tratto in arresto un noto professionista cinquantenne autore di ripetuti abusi sessuali su due bambini e produttore di materiale di pornografia minorile.

‘Amico di famiglia’ abusa di due minori

L’operazione e’ stata condotta con la collaborazione del compartimento Polizia postale di Torino e grazie alla cooperazione internazionale di polizia con altre Agenzie investigative estere attivata da Europol. L’uomo abusava in via continuativa di due minori di 6 e 8 anni. Grazie alle sue capacita’ manipolatorie, era riuscito a carpire l’affetto e la totale fiducia dei bambini e, in soli due anni, ha filmato le violenze ai loro danni per un totale di circa 9.000 video.

In virtu’ della fiducia in lui riposta da parenti e amici, riusciva a tenere con se’ i bambini anche per diversi giorni. Tale circostanza metteva in condizione il cinquantenne torinese di pianificare scrupolosamente gli abusi spingendosi sempre oltre nelle violenze perpetrate, che si sarebbero senz’altro protratte senza l’intervento della Polizia postale e delle comunicazioni.