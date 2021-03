0 Facebook Ilary Blasi rifatta, Striscia la Notizia mostra le prove degli interventi: prima e dopo Spettacolo 25 Marzo 2021 14:38 Di redazione 1'

Striscia la Notizia mostra le prove degli interventi estetici di una delle donne più chiacchierate del momento, Ilary Blasi. La conduttrice de L’Isola dei famosi ha 40 anni e, oltre al corpo curato con l’allenamento in palestra e un’alimentazione sana, non diniego il bisturi.

Stando a quanto trapelato dal programma di Antonio Ricci, Ilary Blasi è rifatta e nel corso del tempo ha ritoccato le labbra e il decolleté. Quest’ultimo oggi appare più florido e forse Ilary ha scelto di rifarlo dopo tre gravidanze che, inevitabilmente, cambiano il corpo di una donna. Pure le labbra di Ilary Blasi sembrano più piene rispetto al passato. Molto probabilmente la moglie di Francesco Totti ha fatto ricorso a qualche punturina di acido ialuronico per ingrandirle rispetto agli esordi nel mondo dello spettacolo.

Nonostante le insinuazioni di Striscia la notizia e i dubbi del pubblico la Blasi non ha mai svelato tutta la verità sul suo aspetto fisico. La presentatrice Mediaset non ha mai dichiarato apertamente se ha fatto davvero ricorso alla chirurgia estetica oppure no.