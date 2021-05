0 Facebook Poliziotto conosce ragazza di 15 anni in chat_la porta in ville per scambisti e divulga materiale pedopornografico Cronaca 26 Maggio 2021 16:57 Di redazione 1'

Orrore a Roma, un poliziotto di 36 anni conosce una giovane di 15 anni e la porta a feste per scambisti. Dopo una conoscenza per messaggi, l’uomo e la minore hanno avuto una breve frequentazione, finché lui non l’ha portata in ville dove si svolgevano feste ‘particolari’, dove non si effettuano controlli anagrafici per entrare.

Poliziotto porta minorenne a festa per scambisti

Il poliziotto, attualmente in carcere, è accusato di divulgazione di materiale pedopornografico. La storia, infatti, è venuta fuori dopo che il padre della giovane vittima ha trovato sul suo cellulare fotografie in cui la quindicenne era nel pieno di orge con uomini e donne adulti. Tutto il materiale di foto e video veniva divulgato su particolari gruppi social.

A condurre le indagini che hanno ricostruito ‘la conoscenza dell’orrore’ sono stati gli stessi colleghi del poliziotto. La giovane vittima, non appena la vicenda è venuta alla luce, si è traferita in Germania per iniziare una nuova vita.