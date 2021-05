0 Facebook Dramma a Pietravairano, Giuseppe Iadevaia investito da un’auto: muore poco dopo in ospedale Cronaca 26 Maggio 2021 16:32 Di redazione 1'

Tragedia a Pietravairano, comune in provincia di Caserta. Un uomo è stato investito nella serata di martedì in via San Pasquale a Pietravairano ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Giuseppe Iadevaia investito e ucciso da un’auto

La vittima, Giuseppe Iadevaia 75 anni, si trovava sul ciglio della strada quando è stato investito. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate. Trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, purtroppo è deceduto.

La morte di Giuseppe Iadevaia ha sconvolto l’intera comunità. La vittima era lo zio del consigliere comunale, Gennaro Testa ed era molto conosciuto nel comune del Casertano. Sull’incidente indagano i carabinieri.