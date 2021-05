0 Facebook Caterina Balivo intervista Valentina Nappi: “Nel porno le donne guadagnano di più” Spettacolo 26 Maggio 2021 16:14 Di redazione 1'

Valentina Nappi sfata falsi miti in un’intervista con Caterina Balivo. La show girl campana da tempo conduce un podcast “Ricomincio da No” dove ospita alcuni personaggi noti e con loro ripercorre carriera e altri aneddoti.

Intervista di Caterina Balivo a Valentina Nappi

La giovane attrice porno campana ha parlato del mondo hard e la trentunenne, senza peli sulla lingua, ha affrontato più questioni dall’ansa di prestazione alle tanto chiacchierate ‘dimensioni’. Riguardo il cinema a luci rosse ha detto che in realtà sono le donne a guadagnare di più: “Mediamente le donne nel porno guadagnano di più a parità di popolarità”. Questo perché, ha spiegato la ragazza di Scafati, sono in minoranza rispetto agli uomini, dunque, la richiesta è più alta.

Ha poi voluto sfatare un falso cliché riguardo le dimensioni. Valentina Nappi ha spiegato che non sempre chi è ‘superdotato’ ha poi una prestazione ottimale. Come ha detto l’attrice, molti suoi colleghi avrebbero difficoltà a trovare lontano dal lavoro un partner: “Alcuni miei colleghi superdotati hanno difficoltà a trovare partner in privato”.