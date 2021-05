0 Facebook Concorrente paralizzato dopo un gioco a Ciao Darwin: “La mia vita distrutta” News 26 Maggio 2021 16:03 Di redazione 2'

“La mia vita distrutta da un gioco”. Queste le parole di Gabriele Marchetti, l’uomo rimasto paralizzato dopo Ciao Darwin. Era il 17 aprile del 2019, quando il 56enne partecipa alla trasmissione condotta da Paolo Bonolis.

Nella puntata di Ciao Drawin c’è uno spazio dedicato ad un gioco, il “genodrome”, una sfida sui nella quale i concorrenti devono superare un percorso saltando sui rulli bagnati. Durante la registrazione Gabriele cade con la schiena a terra e da quel momento è diventato tetraplegico.

L’uomo si è dovuto sottoporre a diverse operazioni per evitare di restare intubato, ma ora dipende da infermieri e familiari. Quattro persone rischiano il processo con l’accusa di lesioni personali gravissime. Si tratta di Sandro Costa e Massimo Porta, dirigenti al vertice di Reti televisive italiane, società confluita in Mediaset nonché produttrice della trasmissione: il primo è accusato di non aver valutato i rischi che avrebbe potuto correre Marchetti, mentre a Porta è contestato di non aver fornito uno specifico addestramento. Indagati anche Massimiliano Martinelli, dirigente della Maxima, società che ha progettato la struttura, e Giuliana Giovannotti, dirigente del gruppo Sdl 2005 che ha selezionato Marchetti.