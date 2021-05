0 Facebook Moglie di 100 kg soffoca il marito con il suo sedere: “Non mi ha chiesto scusa dopo un litigio” Cronaca 25 Maggio 2021 16:40 Di redazione 1'

Una storia incredibile arriva dalla Russia. Una donna dal peso di 100 chili ha ucciso il marito, schiacciandolo con il sedere. La donna, 45enne di nome Tatyana, dopo aver discusso con il marito ha preteso delle scuse, che però gli sono state negate. A quel punto, in preda all’ira, si è seduta sulla testa dell’uomo, fino ad ucciderlo.

Il tutto è avvenuto davanti agli occhi della figlia, che spaventata per quanto stava accadendo in casa è corsa a chiedere aiuto ai vicini. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo all’arrivo dell’ambulanza per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La 45enne, che era ubriaca al momento della lite, ha dichiarato di non aver avuto nessuna intenzione di uccidere il marito ma che pretendeva semplicemente delle scuse. I giudice ha riconosciuto l’accidentalità del fatto e la donna è stata condannata per negligenze. Dovrà scontare 18 mesi di lavori correttivi e pagare circa 2.000 sterline in danni morali.