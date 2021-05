0 Facebook Conceiçao al Napoli, partono gli attacchi alla città: “Bravo, vai a lavorare dai camorristi” Calcio Napoli 25 Maggio 2021 16:20 Di redazione 1'

Non è neanche diventato l’allenatore del Napoli che nel frattempo già ci sarebbe il suo sostituto per la panchina azzurra. Tuttavia sui social, oltre al tradizionale ‘toto allenatore’, si sono scatenati tanti commenti da parte dei tifosi e addetti ai lavori.

Protagonista Sergio Conceiçao, coach portoghese in forza al Porto. In 24 ore l’ex calciatore della Lazio è stato avvicinato e allontanato dalla panchina del Napoli. Nel frattempo il Presidente Aurelio De Laurentiis sta pensando a Simone Inzaghi e a Christophe Galtier.

Sembrano dunque tramontate definitivamente le piste che avrebbero portato a Juric, Allegri, De Zerbi e Spalletti. Ma dal Portogallo la polemica per il possibile addio di Conceiçao è arrivata fino a Napoli.

La bufera è scoppiata per alcuni commenti riportati dall’opinione pubblica lusitana. Come riportato da Spazio Napoli, una parte dei tifosi portoghesi hanno commentato con frasi del tipo: “Ora lavorerà per la Mafia”, “Farà bene a Napoli. Una città tranquilla, senza criminalità, senza tifosi completamente pazzi per le corna o legati alla Mafia. Aveva bisogno di tranquillità per bilanciare il suo temperamento”.