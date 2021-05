0 Facebook Uccisi dal crollo della funivia, l’ultima foto prima della tragedia: “Non pensavamo potesse accadere” L'ultima foto prima della tragedia. La famiglia Cohen felice e serena prima del drammatico incidente. Cinque le famiglie distrutte Cronaca 24 Maggio 2021 13:42 Di redazione 1'

Sorrisi, serenità e la felicità di essere tutti insieme. Sono queste le sensazioni trasmesse da una fotografia pubblicata sulla pagina Facebook ‘Noi che amiamo Israele‘. L’immagine ha mostrato la famiglia Cohen.

L’ultima foto prima della tragedia

Un quadro fatto di gioia e spensieratezza prima della tragedia. Il drammatico crollo della funivia del Mottarone ha causato quattordici vittime. L’unico superstite è proprio un bambino, legato alla famiglia Cohen. Una vera e propria strage.

Il post dalla pagina Facebook ‘Noi che amiamo Israele’ –

“Yitzhak e Barbara Cohen con i loro pronipoti Eitan e Tom e il loro papà Amit. E Yitzhak e il pronipote Eitan, 5 anni e l’unico superstite, nella funivia prima dello schianto. Yitzhak e Barbara erano partiti da Israele per visitare la famiglia mentre Hamas lanciava i suoi razzi verso civili israeliani. “Con i missili in Israele, non abbiamo pensato per un momento che qualcosa del genere sarebbe successo qui in Italia”, ha commentato la sorella di Amit“.