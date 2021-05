0 Facebook Funivia del Mottarone, cede il cavo e la cabina precipita. Dodici morti, due bambini gravissimi Cronaca 23 Maggio 2021 15:56 Di redazione 1'

Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone in Piemonte, e sarebbero almeno 12 i morti. Due bambini di 9 e 5 anni rimasti feriti in modo grave sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

A bordo ci sarebbero state più di 11 persone. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando da poco la stessa funivia era stata rimessa in funzione. Secondo una primissima ricostruzione la fune dell’impianto ha ceduto poco prima dell’ultimo pilone, in uno dei punti più alti dell’impianto. A bordo c’erano più di 11 persone.

Bimbo ricoverato: cosciente con politrauma. Sarebbe un bimbo di cinque anni il primo arrivato in elicottero all’Ospedale infantile regina Margherita di Torino da un primo esame il piccolo è arrivato cosciente e avrebbe riportato diversi traumi tra cui al cranio, al torace all’addome e la frattura degli arti inferiori. Intanto sarebbe arrivato anche la seconda piccola vittima coinvolta nell’incidente della funivia del Mottarone: sarebbe molto grave.