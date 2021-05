0 Facebook Paura a Villa Literno, 35enne lascia un biglietto e beve detersivo: salvato dai carabinieri Cronaca 24 Maggio 2021 13:01 Di redazione 1'

Probabilmente voleva togliersi la vita, ma i carabinieri sono riuscito a salvarlo. Un uomo di 35 anni nella giornata di domenica ha ingerito un litro di detersivo Dixan. Salvato in extremis dai militari che sono giunti assieme agli operatori del 118 nella sua abitazione.

Uomo di 35 anni prova a togliersi la vita, salvato dai carabinieri

L’allarme è scattato subito dopo pranzo nella giornata di domenica, per fortuna l’abitazione in cui vive il 35enne è vicina alla caserma e i militari sono giunti sul posto subito dopo la segnalazione. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato l’uomo riverso per terra e privo di sensi. Accanto c’era anche un bigliettino in cui spiegava i motivi dell’insano gesto.

Il trentacinquenne è stato condotto all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è stato sopposto a una lavanda gastrica. Il trentacinquenne non sarebbe in pericolo di vita.