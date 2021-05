0 Facebook Tragedia della funivia di Stresa, i nomi delle vittime: anche meridionali News 23 Maggio 2021 21:22 Di Fabiana Coppola 2'

La tragedia della funivia del Mottarone ha causato 14 morti: tra questi italiani e stranieri. Ecco i nomi

Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

(Nella foto: Amit Biran e la moglie Tal Peleg Biran)

Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950

Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939

Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

C’è poi un bambino di 9 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, deceduto in un secondo tempo in ospedale.