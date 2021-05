0 Facebook Gigi D’Alessio allo Spallanzani canta con medici e infermieri: festa in ospedale Spettacolo 20 Maggio 2021 13:58 Di redazione 2'

E’ diventato virale in poco tempo un video di Gigi D’Alessio che all’ospedale Spallanzani di Roma canta con medici e infermieri. Il cantante napoletano ha condiviso il filmato sui social spiegando anche il motivo per il quale si trovasse lì.

Gigi D’Alessio canta con medici e infermieri

Anche Gigi D’Alessio si è vaccinato. Il cantante napoletano ha ricevuto la sua dose. Ricordiamo che l’artista ha 54 anni, per cui rientra nella fascia degli aventi diritto al medicinale. Il cantante napoletano ha scelto di condividere il momento di gioia del vaccino, quasi come se fosse una festa. Ed è stato lui stesso a definirla tale. Dopo che gli è stata fatta l’iniezione, D’Alessio si è divertito con gli infermieri a cantare: “Non mollare mai”. Una canzone quanto mai azzeccata per il personale sanitario che da più di un anno si batte nella lotta al Coronavirus. Al filmato ha aggiunto il commento: iù che un vaccino è stata una festa. Grazie a tutto lo staff di cuore”.

Gigi ha condiviso il video di questo ‘momento felice’ sul suo profilo Facebook facendo il boom di like. In tanti hanno commentato complimentandosi per il messaggio lanciato.

Il video di Gigi D’Alessio