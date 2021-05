0 Facebook Vittima dell’usura tenta il suicidio con l’acido: arrestato strozzino News 20 Maggio 2021 14:01 Di redazione 2'

Finisce nelle grinfie dello strozzino e tenta di suicidarsi con l’acido. La vicenda è avvenuta ad aprile e oggi, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale aversano, nei confronti di P.R., 27enne residente a Qualiano (Napoli), ritenuto responsabile dei delitti di usura e tentata estorsione.

Vittima dell’usura tenta il suicidio con l’acido: arrestato strozzino

La vittima riuscì a salvarsi grazie all’intervento della Polizia e, dopo alcuni giorni in terapia intensiva, fu stato dimesso. L’uomo fu ritrovato in fin di vita e subito scattarono le indagini del Commissariato di Giugliano-Villaricca con la collaborazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, e il coordinamento della Procura di Napoli Nord.

Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che la persona offesa, priva di una stabile occupazione e in evidente stato di disagio economico, aggravato anche dall’emergenza epidemiologica in atto, aveva ottenuto dall’indagato un prestito in denaro, con l’obbligo di corrispondere, oltre al capitale, anche gli interessi, accertati essere pari al 96%. L’arrestato, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.